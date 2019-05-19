Millî mücadelenin 100. yılı coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün murtuluş mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, bugün tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de coşkuyla kutlandı.

Resmi törenler 09.30'da Atatürk anıtında gerçekleştirildi. İlçe gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğü çelenginin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından sona erdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kutlamaları daha sonra İnegöl Spor Salonu'nda Naire Çikayeva Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Naire Çikayeva Anadolu Lisesi Müdürü Cavit Yakşi ve İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar. Şiirlerle süslenen programda, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ataya cevabı da öğrenciler tarafından okundu. Naire Çikayeva Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam eden törenlerin sonunda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi. Ayrıca bu öğrencilerin okul idarecilerine de plaket verildi. Kutlamalar, toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.