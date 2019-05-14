Milli Mücadelenin 100. yılında anlamlı sergi

Bursa'nın en önemli kültürel mekânlarından biri olan Bursa Kent Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tarihî bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Milli mücadelenin 100. yıldönümünde İhsan Celal Antel objektifinden ‘Bursa'da 19 Mayıs Bayramları Sergisi' 18 Mayıs Müzeler Günü'nde Bursalı sanatseverlerle buluşacak. Bursa Kent Müzesi'nde izlenime sunulacak sergi, Bursa'da ilk bayram kutlamaların yer aldığı 1930 ve 1940'lı yıllara ait fotoğrafla, kentin bayram kültürünü adeta gözler önüne seriyor. Hafta sonu izlenime sunulacak sergi, 40 tarihi fotoğraftan oluşuyor. Bursa'nın simge isimlerinden, millî mücadelenin tanığı ve bir fotoğraf tutkunu olan sanayici ve İşadamı İhsan Celal Antel'in 90 yıl öncesinden günümüze taşınan sergi fotoğrafları oğlu Afif Antel tarafından Bursa Kent Müzesi arşivine bağışlandı. 18 Mayıs Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek sergi, 30 Haziran 2019 tarihine kadar izlenime açık kalacak.

İhsan Celal Antel kimdir

Bursa'nın simge isimlerinden, milli mücadelenin tanığı İhsan Celal Antel, sıra dışı kişiliği ile kente iz bırakan önemli bir entelektüeldi. Osmanlı'nın son zamanlarının adliye nazırı, Cumhuriyet Dönemi'nde Darülfünun Hukuk Müderrisi Mehmet Celalettin Bey'in beş çocuğundan üçüncüsü olarak 1894 yılında İstanbul'da doğdu. Antel 1. Dünya Savaşı'na gönüllü olarak katıldı ve Galiçya cephesinde savaştı. Daha sonra İstanbul Darülfununu Ulumu Tabiye bölümünü bitirdi. Braunschweig ve Berlin'deki eğitimlerini tamamlayıp Stutgard'da bir fabrikada staj yaparken tanıştığı Leyla hanımla 1924 yılında evlendi. 1925 yılında o yıllardaki adıyla Bursa (Antel) Konserve Fabrikası'nı kurdu. Bu tarihten itibaren konserve sanayisine yaptığı katkılarının yanında fotoğraf sanatı ve sporla ilgilendi. İhsan Celal Antel, hayatını fotoğraf çekmeye adamış Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerimizin 1930-1950'li yıllarını görüntülemiştir.