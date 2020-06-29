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Milli raket korta indi

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle salon çalışmalarına ara veren Osmangazi Belediyespor’un işitme engelli millî tenisçisi Emir Vatansever, normalleşme sürecinde form tutabilmek için korta indi.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle salon çalışmalarına ara veren Osmangazi Belediyespor'un işitme engelli millî tenisçisi Emir Vatansever, normalleşme sürecinde form tutabilmek için korta indi.


Son dönemde elde ettiği derecelerle kendinden söz ettiren Osmangazili sporcu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak korta indiğini belirterek, “Pandemi sürecinde mümkün olduğunca evde idman yaptım. Formda kalmaya gayret ettim. Fakat salonda olmayı ve raket tutmayı çok özledim. Tesise geldiğimde ilk olarak ateşim ölçülüyor. Daha sonra ise dezenfektanımı sıkarak programıma başlıyorum. İleri tarihe ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyorum. İnşallah, maçlarımız en yakın zamanda başlar ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekebilirim” dedi.


Başantrenör Nazif Cesur ise Emir'in birçok kişiye ışık tuttuğunu ifade ederek, “Sporcumuz Emir, işitme engelli olmasına rağmen normal turnuvalarda da yaşıtlarıyla mücadele ediyor. Gösterdiği başarılar hem diğer sporcularımıza örnek teşkil ediyor, hem de bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

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