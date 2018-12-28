Millî şair Osmangazi'de anıldı

Osmangazi Belediyesi, İstiklâl Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yıl dönümünde andı.

Eğitim Vâdisi Oğuz Kağan Köksal Salonu'nda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Turan Karataş'ın konuşmacı olarak yer aldığı Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Osmangazi İlçe Milli ğitim Müdür Vekili Rasim Alkoç ve BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri katıldı. Program kapsamında düzenlenen söyleşide Mehmet Akif'in hayatı, eserleri ile edebî kişiliği anlatıldı.

Okunan İstiklâl Marşı'nın ardından programın açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, “Mehmet Akif, İstiklâl Marşı'nı gençlerimize ve milletimize emanet bırakarak aramızdan ayrıldı. Mehmet Akif'in hayatı da eserleri kadar önemlidir. Sahici, samimi bir hayat süren Mehmet Akif, merhamet şairidir. Soğuktan titreyerek yazmış olduğu İstiklâl Marşı'nın 500 liralık para ödülünü almamış ve bu parayı fakirlere, çocuklara, nakış öğreten Darül Mesâi Vakfı'na bağışlamıştır. O, şiirleriyle birlikte fikrini ve bütün hayatını millete adamış bir dâvâ adamıdır. Aynı zamanda Arapça, Farsça, Fransızcayı çok iyi bilen biridir. Mehmet Akif'in hayatı nasıl bizlere örnek olmuşsa, inşallah gelecek nesillere de rehberlik edecektir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

‘Mehmet Akif Ersoy'u Anmak İçin Kırk Sebep' ana başlığında gerçekleştirdiği söyleşide yeni nesillerin yetişmesi için Ersoy'un örnek alınması gereken bir şair olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turan Karataş da, “Sanatkâr, şair, fikir adamı olan Mehmet Akif, vefâtının 82'nci yılında hala samimiyet, hürmet ve sevgiyle anılıyor. Ben Akif'i eserlerini, hayatını, yaşantısını okudukça iradem dışında sevdim. İnsanî yönü eserlerinin önüne geçmiş olan bu şahsiyet, inandığı gibi dosdoğru yaşamıştır. Bir güç ve otorite karşısında inancından, ilkelerinde asla taviz vermemiştir. Akif, 63 yıllık ömründe hayatını yalana müracaat ederek anlatmamıştır. Yazdıklarıyla yaşadıkları, birbiriyle örtüşür durumdadır. O, yazdıklarını yaşamış, yaşamadıklarını da yazmamıştır. Kalbinin içinde hissetmediğini söylememiştir” diye konuştu.