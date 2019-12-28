Milli şair Osmangazi'de anıldı

Osmangazi Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83'ncü yıl dönümünde andı.

Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve özellikle öğrencilerin ilgi gösterdiği “Mehmet Akif'i Anlamak” programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler ile Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Kenan Kır katıldı. Programda konuşmacı olarak yer alan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Ayşe Energin, milli şair olarak bilinen Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, eserlerini, yurtseverliğini, edebi kişiliğini, vatanın kurtuluşundaki emeklerini anlattı. Mehmet Akif'in Türk milleti adına önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Ayşe Energin, “İstiklal mücadelesini mısralarıyla ebedîleştiren Mehmet Akif Ersoy, sadece bir şair değil, sosyolojik ve fikrî anlamda da örnek alınması gereken bir şahsiyettir. Onun söylediği her bir cümle, bugün hepimizin anlam çıkardığı mesajlar içerir. Akif, 63 yıllık ömründe hayatını yalana müracaat ederek anlatmamıştır. Kalbinin içinde hissetmediğini söylememiştir” dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un asla unutulmaması ve unutturulmaması gerekilen bir kişi olduğunun altını çizen Energin, “Akif, hayatı boyunca manevî duyguları her zaman maddiyatın önüne koyan örnek bir hayat yaşamıştır. Aile, kadın, ihtiyar, çocuk gibi konular Akif için oldukça önemlidir. Bizler, Akif'in İstiklâl Marşı'nı tesadüfen yazmadığını görüyoruz. Çünkü İstiklâl Marşı sadece marş değil, bir devletin var olduğunun ispâtıdır. Aynı zamanda yazmış olduğu Safahat, çok kıymetli bir eseridir. Akif, o günlerde yaşanan toplumsal hayatı bütün çıplaklığıyla şiir imkânları içerisinde ele almıştır. Bunun gibi birçok eseri eskimemiştir. Mehmet Akif, Türkçeye yeni bir söyleyiş kudreti kazandırmıştır. Milletimizi ve medeniyetimizi temsil ettiği için Mehmet Akif Ersoy'u unutmuyoruz. Ruhu şâd olsun” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, program sonunda Mehmet Akif'in bilinmeyen özelliklerini aktaran Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Ayşe Energin'e teşekkür hediyesi takdim etti.