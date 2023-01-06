Mimar adayları Bursa'nın tarihi bölgelerini yeniden projelendirdi

sınıf öğrencileri, Bursa'nın tarihi mahallelerinden olan Karamazak, Nalbantoğlu, Emirsultan Mahalleleri ve Hisar Bölgesi için modern projeler hazırladı. Projeler arasından dereceye girenler, gerçekleştirilen çalıştayda kamuoyu ile paylaşıldı.

BUÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü YÖK 100/2000 Doktora Programı Mimarlık, Kent, Sağlık Araştırma Grubu (ULURESS) tarafından düzenlenen Sağlıklı Kentler İçin Atıl Kamusal Mekanları Dönüştürmek, Karamazak, Nalbantoğlu, Emirsultan Mahalleleri ve Hisar Bölgesi İçin Tasarım Fikirleri Çalıştayı'nda final sunumları yapıldı. Her bölge için en iyi tasarımların belirlendiği çalıştayın son oturumuna BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Üniversite kabuğundan çıktı

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, görev süreleri içerisinde “Öğrenci Dostu Üniversite” ve “Toplumla Bütünleşen Üniversite” mottolarını benimsediklerini ve tüm çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini vurguladı. Gelinen noktada öğrencilerin ve toplumun üniversite ile daha sıkı bir iletişim imkanı yakaladığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Her yıl iki kez yaptırdığımız anketlerde öğrencilerimizin ve toplumun genel memnuniyet düzeyinin yükseldiğini görebiliyoruz. Bu memnuniyetin taleplerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yerine getirilmesinden kaynaklandığının bilincindeyiz. Üniversitemizi kabuğundan çıkararak topluma açtık. Kendi kendine çalışan, sadece iç meselelerine odaklanan bir üniversite istemiyorduk. Toplumun her kesimi ile bir arada olmaya, gelen talepleri yerine getirmeye çalıştık. Çok şükür bunda da başarılı olduk” dedi.

Projeler Bursa için değerli

Yapılan çalıştayın “Üniversite-Toplum” işbirliği anlayışının bir tezahürü olduğunu aktaran Rektör Kılavuz, “İçinde bulunduğumuz tarihi ve kadim şehrin yaşayanı olarak; sunabileceğimiz yeni bakış açıları, yaklaşımlar ve yorumlar olacak. Bunlar da tartışılacak, daha ileriye götürülecek ve olgunlaştırılarak şehrin faydasına projeler haline dönüştürülecek. İnsana hizmet topluma hizmet, insana hizmet Hakk'a veya halka hizmet olarak algılanmalıdır. Bunlar çok önemli hadiselerdir. Sizler de bu anlayışın çok önemli bir tezahürü olarak kıymetli bir çalışma yürüttünüz. Öncelikle sizlere yol gösteren hocalarınızı, bizlerle proje ortaklığı yapan Bursa Büyükşehir Belediyemizi ve bu çalışma içerisinde yer alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Dereceye giremeyen gençlerimizi de emeklerinden dolayı kutluyorum. Bursa için yapılan hiçbir çalışma boşa yapılmış sayılmaz. Her biri bizim için kıymetlidir. Çalıştayın ve sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Kentin sorunlarına akademik destek devam edecek

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan ise yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülen araştırma işbirliği çerçevesinde Üniversite olarak toplumsal katkı çalışmaları yapmaya devam ettiklerini vurguladı. Fakülte olarak, kentin sorunlarına akademik anlamda destek verme gayretinde olduklarının altını çizen Dekan Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, “Büyükşehir Belediyemiz ile ‘Kentsel Akupunktur ve Taktiksel Şehircilik' üzerinde bir ortaklık oluşturduk. Bu ortaklık doğrultusunda belediyenin öncelikli problemli alanlarını belirledik. Bursa'nın tarihi ve turistik alanları öncelikli olacak şekilde incelemelerimizi yaptık. Zamanla değişim ve dönüşüm geçiren yerler üzerinde çalışmalar yürüttük. Prof. Dr. Arzu Çahantimur ve Doç. Dr. Sibel Polat hocalarımız, öğrencileriyle birlikte özel bir çalışma yaptı. Bu süreç içerisinde de belediyemizle koordineli olarak projelerimizi hazırladık. Bugün de elde ettiğimiz sonuçları paylaşacağımız kıymetli bir çalıştaya imza atmış olduk. Bizlere destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından hazırlanan dereceye giren projeler, öğrenciler tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Detaylı sunumların yapıldığı çalıştayda başarılı öğrencilere ve danışman akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.