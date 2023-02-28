Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi'nde çalışmalar devam ediyor

Yıldırım Belediyesi, konsept kütüphanelerine bir yenisini ekleyerek ilçenin ilk çocuk kütüphanesini Yıldırım'a kazandırmaya hazırlanıyor.

Yıldırım Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Barış Manço Kültür Merkezi'nin üst katını yeni nesil kütüphaneye çevirip Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi'ni ilçeye kazandırdı. Çalışmaların yüzde 75'inin tamamlandığı Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi kısa süre içerisinde tamamlanıp minik kitap kurtlarının hizmetine açılacak. 6-13 yaş grubuna hitap edecek kütüphanenin bünyesinde; 5 bin kitap bulunuyor.

Bireylerin erken yaşta kitapla ve kütüphaneyle tanıştırılmasının önemli olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Küçük okurlarımıza özgün, bağımsız alanda modern ve konforlu dizaynıyla kazandıracağımız çocuk kütüphanemiz 5 bin eserlik koleksiyonu ve planlanan atölye programlarıyla miniklerimizin buluşma noktası olacak. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yerini alacak olan, ülkemizi ve insanlığı daha ileriye, daha iyiye taşıyacak bilgilerin ve fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığımız kütüphanelerimiz ilçemizin eğitim imarına büyük katkı sağlayacak. Çalışmaların yüzde 75'ini tamamladığımız Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi'ni kısa süre içerisinde Yıldırım'a kazandıracağız” dedi.