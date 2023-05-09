Mimarsinan'ın çehresi değişiyor

Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı olarak ilan edilen yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip Mimar Sinan Mahallesi 8019 ada 1 parsel kentsel dönüşüm projesinin startını verdi. Vatandaşların tamamı ile uzlaşı sağlanan proje çerçevesinde yürütülen hafriyat çalışmalarını yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projeleri ile sadece yeni binalar inşa etmiyor, sosyal donatı alanları, ulaşım aksları, yeşil alanlar ile daha yaşanabilir bir şehir inşa ediyoruz. Bu çerçevede Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda imar uygulaması yaptık. Gerçekleştirdiğimiz uygulama ile yaklaşık 6 bin metrekare konut alanı, 600 metrekare bir park alanı 2 bin 500 metrekare yol alanı elde ettik. Oluşan imar parselimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edildi ve biz de Bakanlığımızın verdiği yetki ile üzerimize düşeni yaparak bu alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık” dedi.

Yüzde 100 uzlaşma

Daha yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Yıldırım'ın kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet üretiyoruz. Burada temel önceliğimiz gönüllü ve yerinde dönüşüm. Yüzde yüz uzlaşı ile gerçekleştirdiğimiz Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm Projesi 3 bloktan oluşacak olup binalarımız zemin üstü 5 kat olacak şekilde inşa edilecek ve yatay mimari anlayışımızı yansıtacak. Toplam 131 konutun yer alacağı projede; 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark yer alacak. Projemizin şimdiden Yıldırım'a ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” diye konuştu.