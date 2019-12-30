Minderde Büyükşehir farkı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor’un güreşçileri, Gürsu’da tamamlanan ‘Büyük Minikler Güreş İl Müsabakaları’nda 9 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un güreşçileri, Gürsu'da tamamlanan ‘Büyük Minikler Güreş İl Müsabakaları'nda 9 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazandı.


Bursa Güreş İl Temsilciği tarafından düzenlenen Büyük Minikler Güreş İl Müsabakaları, 28-29 Aralık tarihlerinde Gürsu Spor Salonu'nda tamamlandı. 245 sporcunun derece için mücadele ettiği turnuvaya, BüyükşehirBelediyesporlusporcular damgasını vurdu. İlk gün oynanan ‘Serbest Güreş'maçlarında 6 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük ve 175 puan toplayan Büyükşehir Belediyespor, takım halinde şampiyon oldu. İkinci gün oynanan ‘Grekoromen' maçlarında da kürsüden inmeyen yeşil-beyazlılar, 3 birincilik 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek, takım halinde 110 puanla üçüncü sırada yer aldı.


Toplamda 9 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük ile takım halinde 1 şampiyonluk ve 1 üçüncülük kazanan Büyükşehirli sporcular, ödül törenin ardından sevinçlerini antrenörleriyle paylaştı.

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