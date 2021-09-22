Mini Bostan'da kış hazırlığı

Nilüfer Belediyesi'nin vatandaşları tarımla buluşturmak için hayata geçirdiği İhsaniye Mini Bostan, dikim ve hasat dönemlerinde konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Mini Bostan'da bu kez Vahide Aktuğ Ortaokulu'nun 6. sınıf öğrencileri kış için hazırlık yaptı. Tarım üretimini yerinde gören çocuklara ilk olarak Nilüfer Kent Bostanları Sorumlusu Selin Bıçakçıoğlu, fide dikim ve tohum alma konusunda bilgi verdi. Ürünlü Mahallesi'ndeki Nilüfer Kent Bostanları'nda yapılan çalışmalar hakkında da bilgilenen çocuklar, daha sonra dikim, hasat ve tohum alma işlemi yaptı. Çocuklar, İhsaniye Mini Bostan'daki yataklarda brokoli ve marul fidelerini kendi elleriyle toprakla buluşturdu. Domates, biber ve havuç hasadı da yapan çocuklar, dalından topladıkları fasulyelerden de tohum aldı.