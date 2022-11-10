Minibüs çarpan komiser ağır yaralandı

Batman'da görevli başkomiser Erdem Sevinç, yıllık izin geldiği Orhangazi ilçesinde evinin önündeyken minibüs çarpması sonucu ağır yaralandı. Sevinç hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü İstanbul'da yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde Orhangazi'de Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi yan yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi Emniyet Müdürlüğünde başkomiser olarak görev yaparken geçen yıl Batman'a atanan ve halen burada görev yapan Erdem Sevinç, eşi ile birlikte Orhangazi'deki evinden çıktığı esnada iddiaya göre Endüstri Meslek Lisesi yan yolundaki bir işyerinin önünden hareket eden ve aşırı hızlı hareket eden minibüsün hızla eşinin yanından geçmesi ile minibüs şoförünü uyardı.

Tartışmanın ardından minibüs şoförü minibüsü Komiser Erdem Sevinç'in üzerine sürdü. Erdem Sevinç'e çarpan Minibüs komiserin üzerinden geçti ve olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüsün de üzerinden geçtiği belirlenen Erdem Sevinç'e ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Erdem Sevinç buradaki müdahalenin ardından Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi.

Olaya karışan panelvan tarzı minibüs ise Yalova istikametine doğru kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü O.Ö.'yü İstanbul'da yakaladı.