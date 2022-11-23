İhlas Haber Ajansı

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Minibüs duvara çarptı, kiviler yola saçıldı: 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs duvara çarptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs duvara çarptı. Kaza sonrası sürücü hafif yaralanırken araçtaki kiviler yola saçıldı.



Yalova'dan yüklediği kivileri Eskişehir'e götüren Mustafa E. yönetimindeki 26 ABV 580 plakalı minibüs Orhangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kaza sonrasında sürücü hafif yaralanırken araçta bulunan kiviler yola saçıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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