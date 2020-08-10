Minibüs hırsızı kameralara böyle yakalandı

Bursa'da 2 ayrı yolcu minibüsüne girerek 2 bin lira çalan genç hırsız adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlı hırsızın, minibüslere girerek paraları çaldığı o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bursa şehir merkezinde yolcu taşıyan minibüslerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. (25) isimli şahıs, turunu tamamladıktan sonra durağa yanaşan minibüslere girerek paraları çaldı. Minibüste kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek rahat tavırlarıyla 2 minibüsteki 2 bin lirayı çalan hırsız, paraları çaldıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Minibüse gelen sürücüler paraları yerinde göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş ekiplerinden kaçamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarında incelemelerde bulundu. Kamera incelemelerinin ardından kimliği tespit edilen hırsız başarılı bir operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Y.Ö. buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2 bin lirayı saniye saniye böyle çaldı

Minibüslere girerek 2 bin lirayı çalarak kayıplara karışan minibüs faresi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Minibüste kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızın rahat tavırlarıyla paraları çaldıktan sonra hızla kaçtığı o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.