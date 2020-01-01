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Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kapalı minibüs çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kapalı minibüs çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı.


Kaza İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Turgut A. idaresindeki 16 ACJ hafif ticari araç ile Mustafa Yavuz K. idaresindeki 16 JEB 52 plakalı kapalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki araç yol ortasında bulunan orta refüjdeki tellere çarparak ancak durabildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, minibüste bulunan Fahri Y. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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