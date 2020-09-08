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Minibüs ve otobüslere ‘ayakta yolcu' denetimi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında minibüs, otobüs ve işçi servislerinde denetimler sıklaştırıldı.


Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek' yönündeki açıklamasının ardından denetimler sıklaştırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin ortaklaşa uygulamasında, minibüs, otobüs ve işçi servisleri durdurularak denetimler yapıldı. Şoför ve yolcuları temizlik, maske ve mesafe konularında uyaran yetkililer, ayakta yolcu olmaması konusunda ikazlarda bulundu. Şehrin farklı noktalarında denetimlerini arttıran ekipler, ayakta yolcusu ve kapasite fazlası olan sürücülere ceza kesti.


Öte yandan denetimlerde genellikle sürücü ve yolcuların kurallara uyduğu ve maske taktığı görüldü. Denetimlerin önemine işaret eden bazı vatandaşlar ise, korona ile mücadelede tüm kesimlerin üstüne düşeni yapması gerektiğini söyledi.

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