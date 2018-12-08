Minibüsçülerin direksiyonuna Samast geçti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 74 üyesi bulunan Minibüsçüler Derneği'nde başkanlığa Zekâi Samast getirildi.

Üyelerin talebiyle olağan üstü kongre kararı alındı. Minibüsçüler, haziran ayında yapılacak olağan kongreye kadar Zekâi Samast ve yönetimini iş başına seçti. Samast ve ekibi görev dağılımı yaparak, haziran ayına kadar yol haritasını belirledi. Zekâi Samast, Mudanya Belediyesi'nin talebiyle bulundukları yeri boşaltacaklarını söyledi. Samast, maksatlarının derneğin malı bir park alanına sahip olmak istediklerinin altını çizdi. Samast, minibüs sürücüleri ile Mudanyalılar arasında meydana gelen anlaşmazlıkları gidereceklerini kaydetti.

Samast, “Zamlar mazot ve amortisman bedellerinin çok artması sebebiyle zarûrîydi. Bir önceki zamlarda UKOME'nin verdiği zam miktarı 3.75 liraydı. Biz bu fiyat artışını 3.50 liraya çekmiştik. Şu anda 50 kuruşluk bir artışın makul bir artış olduğu kanaatindeyim” dedi.

Minibüsçülerin yönetimi Zekâi Samast, Alaattin Kılıç, Mustafa Yılmaz, Mustafa Çabuklar ve Orhan Tosun'dan oluştu.