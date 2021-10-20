Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsünü yoldan geçen sağlıkçı kalp masajıyla hayata döndürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Alanyurt-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü F.K. (25) idaresindeki 16 S 6306 plakalı servis minibüsü, aniden önüne çıkan M.M. (63) idaresindeki 16 LHK 67 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 40 metre sürüklendi. Sürücü ağır yaralandı. Yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaralıyı kalp masajıyla hayata döndürdü. Ağır yaralı adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.