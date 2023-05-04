Bursa'nın İnegöl ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletli polis yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde devriye atan polis memuru Rıdvan S. (39) yönetimindeki motosiklet, Kurtuluş Sokak'tan aniden yola çıkan sürücü Raif Ü. (60) idaresindeki 16 PR 989 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen polis memuru yaralandı. Kaza sonucu olay yerine çok sayıda polis ile 112 ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memuru, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.