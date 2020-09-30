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Minibüsün çarptığı kız böyle fırladı

Bursa’da koşarken minibüs çarpan genç kız 2 metre ileriye fırladı.

Bursa'da koşarken minibüs çarpan genç kız 2 metre ileriye fırladı. Kaza ânı güvenlik kamerasına yansırken, kazanın ardından yerden kalkarak koşmaya devam eden genç kız şaşkınlığa sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırım üzerinde yürüyen spor kıyafetli genç bir kız âniden koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Yoğun trafikte koşarak yolun ortasına kadar geçmeyi başaran genç kız, karşı şeritten gelen minibüsün çarpmasıyla yaklaşık 2 metre ileriye fırladı. Vatandaşların endişeli bakışları arasında düştüğü yerden kalkan genç kız koşmaya devam edip bölgeden uzaklaştı. Şok olan bazı sürücüler araçlarını durdurup genç kızın peşinden gitmeye çalıştı.

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