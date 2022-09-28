Minik alev savaşçıları göreve hazır

İtfaiye Haftasını Bursa'da farklı etkinliklerle kutlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özellikle Ana Kucağı Eğitim Merkezleri'ndeki miniklerle bir araya gelerek, hem yaptıkları çalışmaları hem de yangından korunma yollarını anlattı.

Osmanlılar döneminde ‘Tulumbacılar' olarak bilinen, 1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü'ne dönüşen ve 25 Eylül 1923'ten itibaren belediyelerin üstlendiği itfaiyecilik mesleği, 308 yıldır vatandaşa hizmet ediyor. İtfaiye hizmeti, belediyecilik alanında en hayati öneme sahip birim olurken; hem itfaiye hizmetleri hem de yangına karşı alınacak önlemlere dikkat çekmek için İtfaiye Haftası da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hafta başında Atatürk Abidesi'nde çelenk sunulması ve itfaiye araçlarının tören geçişiyle başlayan etkinlikler çerçevesinde, Bursa itfaiyesinde bugüne kadar görev yapıp yaşamını yitiren itfaiye personelleri için 2. Murad Camii'nde mevlit okutuldu. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız'ın da katıldığı etkinlikte, daha sonra vatandaşlara aşure ikram edildi.

Minik itfaiyeciler

Bu yıl İtfaiye Haftası etkinliklerine, Büyükşehir Belediyesi'nin Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde eğitim gören minikler de dahil edildi. İtfaiye ekipleri tarafından Karacabey, Gemlik, Hamitler, İnegöl, Yenişehir ve Gürsu Ana Kucaklarındaki miniklere hem itfaiyenin çalışma alanları hem de yangından korunma yolları hakkında bilgiler verdi. İtfaiye kıyafetleri giyip itfaiye araçlarına binen çocuklar, minik itfaiyeciler olarak hatıra fotoğrafları da çektirdi.

İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde çevreye karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla' itfaiye personeli tarafından, Kumsaz sahilinde atık toplama etkinliği ve Uludağ Göller Bölgesi'ne yürüyüş etkinliği de gerçekleştirildi.