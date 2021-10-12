İhlas Haber Ajansı

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Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

Bursa’da kullandığı bisiklete ayağı sıkışan minik çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Bursa'da kullandığı bisiklete ayağı sıkışan minik çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Yenişehir ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte bisiklet binen minin çocuğun ayağı bisikletine sıkıştı. Uzun süne ayağını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan çocuk için itfaiyeden yardım istendi. Haber verilmesi üzerine minik çocuğun yanına gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtararak, afacanı sağlık ekiplerine keslim etti. Minik çocuk tedavi edilmek üzere Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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