İhlas Haber Ajansı

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Minik doktorlar, yüzleri güldürdü

Öğrenciler, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hayat Hastanesi’ni ziyaret ederek hekimlerin gününü kutladı.

Öğrenciler, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hayat Hastanesi'ni ziyaret ederek hekimlerin gününü kutladı. Kendileri için hazırlanmış doktor önlüklerini giyen öğrenciler, doktorlara karanfil verdi.


Hayat Hastanesi'nin 14 Mart Tıp Bayramı'nda özel misafirleri vardı. Almeda Okulları öğrencileri, büyük bir fedakârlıkla mesleklerini sürdüren doktorları, bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı. İlk olarak Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özkul'la bir araya gelen öğrenciler daha sonra polikliniklerde doktorları ziyaret ederek karanfil takdim etti.


Bu ziyaretten mutluluk duyduklarını ve özellikle çocuklar tarafından hatırlanmanın özel olduğunu ifade eden doktorlar da öğrencilere teşekkür etti.

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