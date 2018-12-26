Minik eller yürekleri ısıtacak

Bursa'nın İznik ilçesinde Selçuk İlkokulu öğrencileri, yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara üşümesinler diyerek yünden atkı ördü.

Okullarda başlatılan değerler eğitimi projesi çerçevesinde Selçuk İlkokulu'nda minik yürekler hedef alındı. 4-A sınıfı öğrencileri, atık yoğurt kapları ve dondurma çubukları ile geliştirdikleri düzenek ile atkı ve bere ördü. Okul müdürü Metin Çatak, “Kadim değerlerimizi çocuklarımıza öğretmek, değerlerimizin çocuklarımızca benimsenmesini sağlamayı arzu ediyoruz. Değerler eğitimi projesi bize bir basamak oldu. Aralık ayı değerler eğitimi projesi kapsamında iyilik ve yardımseverlik hususunu işlemeyi düşündük. Ayşe öğretmenimiz de iyilik ve yardımseverlik adı altında böyle bir projeyi hayata geçirdi. Çocuklarımız kendi becerileri ile atık durumda olan yoğurt kapları, saksı ve dondurma çubukları ve buna benzer geliştirdikleri düzenek ile bugüne kadar 50 takım örgü malzemesi üretti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile bu malzemeler Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vasıtası ile yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara ulaştırılacak” dedi.

4-A sınıfı öğretmeni Ayşe Demircan ise, “Daha önce bu teknik ile ördüğümüz malzemeleri çeşitli resimlerde kullanmıştık. Bu çalışma bizim ilk basamağımız oldu. Minik parmaklar ile minik yüreklere dokunmak istedik. Çocuklarım çalışırken yürekleri ısındı. Ulaştığımız kardeşlerimizin de bu malzemeleri kullanırken vücutları ısınacak. Bu sevgi ile yapılan bir çalışma idi. Velilerimiz de bu projede yer aldı. Minik yüreklere minik parmaklar ile dokunabildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.