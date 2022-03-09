Minik güreşçilerden büyük başarı

Orhaneli, spor faaliyetlerinde adını duyurmaya devam ediyor. Gürsu kapalı spor salonunda yapılan 11 yaş serbest stilde, Orhaneli Güreş Takımı toplamda 7 madalya alarak Bursa'da takım halinde Bursa 3.'sü oldu. Güreş hocası Adnan Akgün önderliğinde Bursa'da yapılan 12-13 yaş gurubu Grekomen Güreş İl Şampiyonasında ise Orhaneli Güreş Takımı 8 madalya alarak Bursa şampiyonu oldu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Minik güreşçilerimizi bu üstün başarılarından Orhaneli'mize kazandırmış oldukları madalyalardan dolayı kutluyorum. Orhaneli Belediyesi ve Orhaneli Spor Kulübü olarak her zaman yanlarında olup desteklerimizi esirgemeyeceğiz" dedi.