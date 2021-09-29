Minik itfaiye erleri görev başında

yıl dönümü Bursa'da kutlanıyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ana sınıfı öğrencileri itfaiye eri oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası dolayısıyla ana sınıfı öğrencilerine özel program hazırladı. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler kendilerine özel olarak hazırlanan parkurda mahsur kalan oyuncak ayıyı kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri tarafından çocuklara uygulamalı olarak yangın söndürme yöntemleri de eğlenceli bir şekilde anlatıldı. İlk önce yangın parkuruna gelen çocuklar yere yerleştirilen lâstiklerin üzerinden atladı. Parkurun sonunda ise minik itfaiye erleri sanal alevlere su sıkarak parkurda mahsur kalan oyuncak ayıyı kurtardı.

Öğrenciler itfaiye personeli ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.