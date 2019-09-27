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Minik itfaiyeciler iş başında

İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 305.

yıl dönümü Bursa'da kutlanıyor.


Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (BTM) gerçekleştirilen programda ana sınıfı öğrencileri itfaiye eri oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte minik itfaiyeciler, özel yangın kıyafetleri ile kendileri için hazırlanan parkurda mahsur kalan oyuncak ayıyı kurtarmak için ter döktü. Yangın parkurunda önce düzen alan çocuklar, slalom şeridini geçtikten sonra yerdeki lastiklerin üzerinden atladılar. Büyükşehir İtfaiye personelinin kendilerine eşlik ettiği minik itfaiye erleri, parkurun sonunda sanal alevlere su sıkarak parkurda mahsur kalan oyuncak ayıyı kurtardı. Görevlerini başarıyla tamamlayan minikler, faaliyetin sonunda itfaiye personeli ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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