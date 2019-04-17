Minik kalpler pazar tezgâhında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurşunlu İstiklal İlkokulu ana sınıfı öğretmen ve öğrencileri, semt pazarında tezgah açıp satış yaptı.

Anasınıfı öğrencileri açtıkları pazar sergisinde sınıf öğretmeni ve velilerin katkılarıyla Kurşunlu halkına sebze ve meyve sattı. Sınıf öğretmeni Hamit Kırat, "Semt pazarındayız. Minik öğrencilerin küçük yaşta ticareti öğrenmesi, özgüvenlerinin gelişmesini istedik. Ede edilen gelir ile sınıfımıza yeni oyuncaklar ve eğitim araçları temin edeceğiz. Faydalı bir çalışma olduğuna "inanıyorum dedi.

Minik Kalpler Sergisi'nde, minik pazarcıların slogan ve pankartları pazar esnafının ve müşterilerinin dikkatini çekti. “SSK doktoru gibi uzaktan bakma, gel vatandaş, gel”, “Bizden almazsanız küseriz”, "Acun da buradan aldıysa siz hiç şüphe etmeyin” , “Tarkan bile buradan aldı, elli lira borcu kaldı” diye slogan ve pankartlar, duyan ve okuyanları tebessüm ettirdi.