Minik kalplerden büyük destek

Bursa'daki bir okulun öğrencileri, İzmir'deki deprem zedelere yardımcı olmak için seferber oldu. Minik kalpler ve aileleri, battaniyeden dezenfektana, maskeden kıyafete kadar 10 bine yakın ürünü kargo ile İzmir'e gönderdi.

Türkiye'nin acı gerçeklerinden biri olan deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşirken, yardım severliğinde ne kadar hızlı ve çok olduğunu gösterdi. İzmir'deki zorlu süreçte Özel Altınşehir Okulları öğrencileri, aileleri ve okul yönetimi deprem zedelerle tek yürek oldu. Düzenlenen yardım kampanyasıyla battaniyeden maskeye, dezenfektandan kıyafete kadar 10 bine yakın ürün toplandı. Öğrenciler, depremde evleriyle birlikte hayal dünyalarını süsleyen oyuncaklarını da yitiren minikleri de ihmal etmeyerek kolileri oyuncaklarla da doldurdu.

Koliler, İzmirli vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.