Minik Kelime'nin 5 ay vakti kaldı

Bursa'da 3,5 yaşındaki minik Kelime, 5 ay içerisinde ameliyat olamazsa ömür boyu ne konuşabilecek ne de duyabilecek. Gözü yaşlı anne, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek, kendilerine yardım edilmesini istedi.

Ahıska'dan Bursa'ya gelen İsayeva ailesinin 3,5 yaşındaki kızları Kelime'nin 5 ay içerisinde ameliyat olması lazım. Ancak maddi durumları iyi olmayan aile çocuklarını ameliyat ettiremiyor. Kelime'nin ameliyatı için 120 bin TL lazım. 5 ay içerisinde ameliyat olamazsa minik kız artık ömür boyu ne konuşabilecek ne de duyabilecek.

Gözü yaşlı anne Feride İsayeva, yetkililere seslenerek, kendilerine yardım edilmesini istedi. Çocuğunun konuşması için 120 bin TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyleyen anne, "Çocuğumun diğer çocuklar gibi anne demesini istiyorum. Herhangi bir sağlık güvencemiz yok. Allah rızası için yetkililer ve hayırseverlerden yardım istiyorum. Zamanız çok az, vaktimiz kalmadı. Çocuğum 4 yaşına girmeden bunu mutlaka çözmemiz lazım" diye konuştu.

Kelimenin dayısı İsmail Kemal ise, yeğeninin 5 ay içerisinde mutlaka ameliyat olması gerektiğini söyleyerek, "Şu anda Kelime 3,5 yaşında. Günler su gibi geçiyor. 4 yaşına girmeden ameliyat olması gerekiyor. Ondan sonra olsa herhangi bir faydası olmayacak. Bunları doktorlar söylüyor. Tek isteğimiz bizlere birilerinin yardım etmesi" dedi.