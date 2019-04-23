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Minik Müdür talimat yağdırdı

Bursa Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) İlköğretim Okulunda 23 Nisan geleneği bozulmadı.

Okul müdürü ve yardımcıları 23 Nisan'da koltuklarını öğrencilere bıraktı. Koltuğunu 4D sınıfı öğrencisi Elvin Özkan'a devreden okul müdürü Ramazan Yürük, küçük müdürün talimatlarını keyfile izledi.


Bu özel günde kendisini müdürlük görevine layık gören öğretmenlerine teşekkür eden Elvin Özkan, koltuğa oturur oturmaz eline telefonu alarak talimatlarını sıraladı. Öncelikle okulun bahçesine bahara yakışan çok sayıda çiçek ekilmesi talimatını veren minik müdür, bu konuda Osmangazi Belediyesi'nden yardım talep etti.


Okulun sosyal etkinliklerini daha büyük bir salonda yapmak istediklerini ve kütüphanenin de genişletilmesini beklediklerini belirten Elvin Özkan, okul yönetiminin de istemesine rağmen bu taleplerinin fiziki yetersizliklerden dolayı hayata geçirilemediğini söyledi. Özkan, bu hayallerinin gerçekleşmesini sağlayacak, Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Okulu ek hizmet binasının inşaatına bir an evvel başlanılması için çalışmalara hız verilmesini ve kenti yönetenlerin de bu değerli okula destek vermelerini istedi.

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