Minik öğrenciler kapı kapı erzak dağıttı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri kampanya kapsamında kendi aralarında topladıkları gıda malzemelerini paketleyip ihtiyaç sahibi ailelere kapı kapı dolaşarak dağıttı.

Büyükorhan Şehit İsa Özkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, yardımlaşmanın önemine dikkat çekmek için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplanan gıda malzemelerini, öğrenciler kendi elleriyle öğretmenleri eşliğinde paketledi. Gıda paketleri ilçede ihtiyacı olan ailelere, öğrenci ve öğretmenler eşliğinde ulaştırıldı.

Okul Müdürü Erhan Kara," Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla, yardımlaşma bilincinin oluşması ve öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilinci aşılanması adına böylesi bir çalışmayı yaptık. Dayanışma örneğiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırmak için seferber olan öğretmen ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi. Yardımlaşma açısından Ramazan ayının önemli olduğunu dile getiren öğrenciler ise, kendi elleriyle hazırladıkları kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın huzurunu yaşadıklarını ifade ettiler.