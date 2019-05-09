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Minik öğrencilerden şiir kitabı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ilkokul öğrencileri şiir kitabı yazdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilkokul öğrencileri şiir kitabı yazdı.


Gemlik Ayşe Ziver Karataş ilkokulu 3/A sınıfı Küçük Şairlerin Şiir Bahçesi isimli şiir kitabı çıkarttı. Minik öğrenciler düzenledikleri gecede de hazırladıkları şiirleri velilerine okuyarak duygu dolu gece yaşattılar.


Ayşe Ziver Karataş Okulu Salonu'nda düzenlenen geceye Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, İlçe Milli Eğitim ve okul yetkilileri katıldılar. Velilerin de büyük katılım gösterdiği gecenin sunuculuğunu sınıf öğretmeni Gülistan Eşit Yıldız yaptı. Sırayla sahneye gelen öğrenciler kitapta yer alan şiirlerinden okuyarak büyük alkış aldılar.


Koro halinde sevilen şarkı ve türküleri de seslendiren öğrenciler gece sonunda annelerine de anneler günü dolayısıyla hediyeler verdiler.

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