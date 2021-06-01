Minik öğrencilerden uluslararası deney

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa'daki okullar arasında işbirliğini yaygınlaştırmak üzere hazırlanan eTwinning Topluluğu sayesinde, eğitimde sınırlar ortadan kalkarken, Türkiye, İspanya, Romanya, İtalya ve Hırvatistan'dan projeye dahil olan ilkokul öğrencileri, birlikte deney yapıp, doğayı keşfetme imkanı buldu.

Avrupa okullarının gerekli altyapıyı sağlayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa Komisyonu girişimi eTwinning eylemi, uzaktan eğitimi adeta fırsata çevirdi. Time to Discover (Keşfetme Zamanı) eTwinning projesi de bilimsel etkinlik ve deneylerle ilkokul öğrencilerinin gelişimine önemli bir katkı sağladı. Bursa'dan İlknur Kıldan, Serap Yılmaz, Filiz Derin, Rabia Duran, Ayşegül Eken ve Fatma Şengün, Bilecik'ten Servet Çetinkol ve Sevda Öztürk, Ankara'dan Büşra Sivren ile Şanlıurfa'dan Ayşe Tanrıverdi öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte katıldığı eğitimin yabancı ortakları ise İspanya, Romanya, İtalya ve Hırvatistan oldu. Okullarından uzak kalan öğrenciler Keşfetme Zamanı projesinde evlerini adeta bir laboratuvara dönüştürürken, deneylerle, havanın varlığı, büyüteçler, mıknatıslar, elektriklenme, bitki ve hayvanların gelişim aşamaları, yağmurun oluşumu gibi konular 12 hafta boyunca uygulamalı olarak gözlendi.

Projeye katılan öğrenciler her hafta belirlenen deney ve etkinlikleri büyük bir heyecanla gerçekleştirdi. Pandeminin gölgesinde özellikle online eğitim alan öğrenciler için dersler eğlenceli ve keyifli hale gelirken, Web02 araçları kullanılarak öğrencilerin fikirleri öne çıkartıldı. Yapılan webinarlar aynı zamanda kültürler arası kaynaşmaya da imkan sağladı.