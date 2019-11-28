Minik öğrencilere diş sağlığı eğitimi

Medicana Bursa Hastanesi, anaokulu öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında 'çocuklarda ağız ve diş sağlığı' konusunda seminer gerçekleştirdi.

Medicana Bursa Hastanesi tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Öykü Hızlıoğlu tarafından minik öğrencilere seminer gerçekleştirildi. İlk dişlerin sürmesi itibariyle, dişlerin fırçalanmaya başlanması gerektiğini belirten Öykü Hızlıoglu, "Fırça yardımı ile sabah akşam yatmadan önce dişler fırçalanmalıdır. Özelikle süt dişlerinin genellikle 6 aylıkken çıkmaya başlar. 20 dişin tümü 2,5 yaşına kadar tamamlanmış olur. 6 yaş itibari ile sürmeye başlayan daimi dişlerle birlikte 13 yaşına kadar devam edecek olan karışık dişlenme dönemi başlar. Süt dişlerinin çürümemesi için sürdüğü andan itibaren fırçalanmalıdır'' dedi.