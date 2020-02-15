Minik okurların yazar buluşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği “Okur-Yazar Buluşmaları”nda minik okurlar oyuncu ve çocuk kitabı yazarı Görkem Yeltan ile bir araya geldi.

Hançerli Medresesi Fatma Sultan Kütüphanesi'nde yapılan programda oyuncu ve çocuk kitabı yazarı Görkem Yeltan ile öğrenciler arasında kitaplar ve hikâye yazma üzerine bilgi verdi. Çocuklara “uydurukçuluk yapalım mı” diyerek sözlü hikâye yazdıran Yeltan, öğrencilerle tek tek sohbet etti ve söyleşi sonrasında kitaplarını imzaladı. İlk defa bir yazarla tanıştıklarını söyleyen çocuklar da çok heyecanlı bir şekilde yazara çeşitli sorular sordular.

Yazabildiğini çok küçük yaşlarda babasıyla oynadığı oyunlar zamanında fark ettiğini belirten yazar Yeltan, “Bugün çocuklarla bir hikâye ürettik, biz de babamla hep hikâyeler uydururduk ve buna masal uydurma oyunu derdik” diyerek yazma serüvenini anlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 17 Ocak 1977 tarihinde doğan yazar 2001 yılından itibaren de çocuk kitapları yazmaya başladı. 2003 yılında albüm haline getirdiği “Kırmızı'nın Günlüğü” adını verdiği masal kitabındaki masalları ünlü isimler seslendirdi. Konservatuar tiyatro bölümü mezunu olan yazar aynı zamanda çeşitli diziler, filmler ve oyunlarda rol aldı. İki gazetede çocuk edebiyatı ile ilgili yazıları yayımlanan yazarın bunun dışında yayımlanmış yirmi iki çocuk kitabı var.