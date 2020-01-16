İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik Özhan dostları alışverişteydi

Bursa’da Özhan mağazasına konuk olan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

Bursa'da Özhan mağazasına konuk olan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.


TED Bursa Koleji öğrencileri alışveriş tecrübelerini pekiştirmek için Geçit Mağazasına konuk oldu. Alışveriş konusunda deneyim edinmek için yapılan faaliyet renkli görüntülere sahne oldu. Market alışverişi sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenen minikler yaptıkları alışverişle bilgilerini pekiştirdiler. Geçit Mağazası'nda gerçekleştirilen etkinlikte mağaza personeli ve Özhan müşterileri miniklerin alışveriş heyecanına ortak oldu. Özhan Market'in kendilerine takdim ettiği hediyelerle mutlu olan çocuklar, öğretmenleri ve mağaza personeliyle hatıra fotoğrafı verdi. Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, “Mağazamızda bugün minik dostlarımızla alışveriş keyfi yaptık. Minikler, alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri konusunda öğretmenlerinden bilgi aldılar. Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduk, mağazamıza yaptıkları ziyaret bizleri çok memnun etti” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.