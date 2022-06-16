Minik ressam Azra Saka ilk kişisel sergisini açtı

sınıf öğrencisi Azra Saka ilk kişisel resim sergisini açtı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında göstermiş olduğu sanatsal başarıların ardından ressam Azra Saka'nın ilk kişisel resim sergisi Podyum Park Sanat Mahal'de gerçekleştirildi.

Bursa, Türkiye ve uluslararası resim yarışmalarında derece aldığı 19 resmi ile ilk kişisel sergisini açan Azra, küçük yaşlardan itibaren resme olan ilgisi ile çevresinin dikkatini çekti. Ailesinin desteği ile birlikte küçük yaşlarda resim eğitimi almaya başlayan Azra'nın en büyük destekçilerinden birisi de Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu resim öğretmeni Münise Türk oldu. Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu'na başlamasının ardından resim öğretmeni Münise Türk tarafından Azra'ya okul bünyesinde açılan ekstra resim dersleriyle gelişimine katkı sağladı.

Çok sayıda katılımcının katıldığı sergide minik ressam Azra Saka ilk kişisel sergisini açmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek küçük yaşlardan itibaren onu destekleyen ailesine ve Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu yönetimi ve resim öğretmeni Münise Türk'e teşekkür etti. ‘Arı varsa hayat var, çocuk gözüyle sigorta, çevre, iki millet tek devlet' gibi birbirinden farklı 19 konunun resme aktarıldığı sergi resim meraklıları tarafından ilgiyle gezildi.