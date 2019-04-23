Minik ressamların zeytin ağacı sevgisi

Marmarabirlik çalışanlarının çocuklarının katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 'zeytin ve zeytin ağacı' konulu resim yarışmasında birbirinden güzel tablolar ortaya çıktı. Juri üyelerinin değerlendirmesi sonunda dereceye giren geleceğin başarılı ressamları ödüllendirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Marmarabirlik çalışanlarının çocukları arasında 'zeytin ve zeytin ağacı' konulu ödüllü resim yarışması düzenlendi. Marmarabirlik sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 6-14 yaş aralığında çocukların katıldığı resim yarışmasında minik eller pastel, sulu ve kuru boya ile hünerlerini sergiledi. Minik çocuklar, zeytin ağacına duydukları sevgiyi tablolara yansıttılar. Ortaya çıkan birbirinden güzel tablolarda, zeytin ve zeytin ağacının farklı güzellikleri resmedildi. Marmarabirlik Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan birim çalışanlardan oluşan juri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda, yarışmada birincilik ödülünü Mürefte faaliyet bölgesinden Zehra Koçer, ikincilik ödülünü Berra Bilgin, üçüncülük ödülü ise Cihan Erbay kazandı. Dereceye giren başarılı öğrencilere ödülleri, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tarafından verildi.

Hidamet Asa, 23 Nisan'da koltuğunu resim yarışmasında birincilik ödülünü alan Zehra Koçer'e bıraktı. Yarışmaya katılan öğrencilerin yaptığı resimler, Marmarabirlik'te düzenlenen sergi ve Marmarabirlik sosyal medya hesapları ile web sayfasında görücüye çıktı. Öte yandan 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerin faaliyet gösterdiği ilçelerde yer alan okullarda ‘kooperatifçilik ve zeytin' konulu öykü yarışması düzenlenecek.