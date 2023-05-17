Minik satranç tutkunları kupalarına kavuştu

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciği işbirliğinde düzenlediği 2022-2023 Minikler Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 2022-2023 Minikler Okul Sporları Satranç Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 1096 sporcunun ter döktüğü müsabakanın ilkokul 1 ve 2. sınıf minik kızlar kategorisinde Kocatepe İlkokulu ilk sırayı alırken, Özel Altın Nesil İlkokulu ikincilik, Görükle Dumlupınar İlkokulu üçüncülük, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu dördüncülük kürsüsüne çıktı. 3 ile 4. sınıf minik kızlarda ise Ali Hadi Türkay İlkokulu ilk sırayı alırken, Özel Mudanya Yolu Faraklı Kalite Modern İlkokulu ikincilik, Özel Altın Nesil İlkokulu üçüncülük, Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu dördüncülük kürsüsüne oturdu.