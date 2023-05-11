Minik satranççılar Osmangazi'de yarıştı

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'yle ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvasında yüzlerce okul takımı şampiyonluk için yarıştı.

Spora ve sporcuya her zaman destek veren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği turnuvalarla gençleri spora yönlendirmeye devam ediyor. Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik Spor İl Müdürlüğü'yle ortaklaşa düzenlediği ilkokullar arası satranç turnuvasına Bursa'dan 127 ilkokul takımı katıldı. Okul takımları dereceye girmek için kıran kırana yarıştı.

2022-2023 öğretim yılı Bursa okullar arası mahalli Bursa minikler satranç turnuvası Osmangazi Belediyesi Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlendi. Dereceye giren takımlar, ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan YardımcısıBeytullah Seferler ve Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban'ın elinden aldı.