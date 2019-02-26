Minik sporcular İnegöl'ün göğsünü kabartıyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Spor Tırmanış yarışmasında İnegöl Belediyesporlu sporcular 12 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atarken, minik sporcular elde ettikleri başarılı sonuçlarla İnegöl'ün göğsünü kabarttı.

Bursa'da 23 Şubat Cumartesi günü Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Spor Tırmanış yarışmasında İnegöl Belediyesporlu Spor Tırmanış takımı sporcuları minik kız ve erkekler, genç ve yıldız erkekler kategorilerinde katılım gösterdi.

"Spor tırmanış takımı zirveyi bırakmadı"

Gürsu Sporcu Fabrikası tırmanış duvarında gerçekleştirilen yarışlara okullarını temsilen katılan Belediyesporlu minik dağcılar zirve için rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek 12 madalya kazanma başarısı gösterdi. Kategorilerine göre Minikler kızlar kategorisinde Beyzanur Sel 2'nci, Öykünur Örtün 3'üncü, Kevser Şen 4'üncü Minikler erkekler kategorisinde Egemen Sevimli 2'nci, Sefa Yaman 3'üncü, Bilal Eltutan 4'üncü, Genç Erkekler B kategorisinde Emre Doğan 2'nci, Furkan Yıldız 3'üncü, Genç erkekler A kategorisinde Emre Bozkurt 2'nci ve Yıldız Erkekler kategorisinde Akif Eray Koyu 1'inci, Emirhan Takım 2'nci, Muhammed Sharbajı 4'üncü olma başarısı gösterdi. Yarışmada İnegöl belediyespor TDF aday hakemleri Diler Yalaza, Ertan Kirişçi, Pınar Uzçevik ve Ahu Seden Öktem hakemlik yaparken, Niyazi Meresyedi de emniyetçi olarak yarışmada görev aldı.

"Madalyalara ambargo koydular"

Elde edilen başarıya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, minik sporcuların İnegöl'ün göğsünü kabarttığını söyledi. Spor tırmanış sporunun İnegöl'de Belediyespor bünyesinde yeni yeni ivme kazandığını belirten Başkan Taban; “İnegöl Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip salon içi spor tırmanış duvarı yaptık. Burada ücretsiz olarak çocuklarımıza eğitim veriliyor. Görüyoruz ki bu eğitimler meyvelerini vermeye başladı. Bildiğiniz gibi daha önce çeşitli yarışmalarda minik dağcılarımız birçok madalya ile İnegöl'e dönmüşlerdi. Milli Takım alt yapısına seçilme başarı gösteren minik dağcılarımızın Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Boulder Türkiye Şampiyonasının hem 1. hem de 2. ayağında el ettikleri başarılı sonuçlar doğru yolda olduğumuzu bizlere göstermektedir. Şimdide Okul Sporları yarışmasında okullarını temsilen yarışlara katılan spor tırmanış sporcularımızın 12 madalya ile İnegöl dönmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Yarışmacı diğer sporcularımız madalya alamasalar da yine güzel puanlarla göğsümüzü kabarttılar. Küçük sporcularımızın bu başarılarının artarak devam etmesi en büyük dileğimiz” şeklinde konuştu.

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yatırım yapmak zorundayız"

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapmak zorundayız diyen Taban, “Genç dimağlarımızın zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte bunun çok daha önem kazandığının farkındayız. Dolayısıyla onların sporla iştigal etmeleri ve bu alanda gelişmeleri noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki onlar için yaptıklarımız az bile. Daha fazlasını hak ediyorlar. Geleceğimizin teminatı onlar” açıklamasında bulundu.

"Tırmanış eğitimleri sürüyor"

Başkan Taban, spor tırmanış çocuk eğitimlerinin TDF spor tırmanış Antrenörü Bülent Aktaş eğitmenliğinde İnegöl Belediye Spor Salonunda her Perşembe akşamı ile Cumartesi tüm gün devam ettiğini de hatırlatarak; “Çocukların içgüdüsel bir yeteneği olan tırmanış, küçük yaşta başlandığında fiziksel ve zihinsel olumlu etkileri çocuklar üzerinde gözlemlenmiştir. Tüm kas yapısını çalıştıran bu spor dalı çocukların zorluklar karşısında hızlı karar verme yeteneğini geliştirip özgüvenini güçlendirmektedir. Hayata karşılaşacakları korkulara karşı sağlam dengede kalabilirler. Çocukların gelişiminde faydalı olan bu ekstrem spor İlk kez Türkiye'de çocuk spor tırmanış eğitimi olarak İnegöl de başlamış ve ücretsiz olarak eğitim verilmeye devam etmektedir. Tüm çocuklarımızın yeni kayıt döneminde İnegöl belediyesinin bu imkanından bu spordan faydalanması için bekliyoruz” diye konuştu.