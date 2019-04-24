Minik tiyatroculardan drama gösterisi

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu Hüdavendigâr Bilgi Evi'nde 2018-2019 döneminde açılan drama kursuna katılan 8-9-10 yaş gruplarındaki öğrenciler, birbirinden güzel iki oyun ile seyirciyle buluştu. Hüdavendigar Bilgi Evi'nde ilk olarak Şahmaran efsânesinden yola çıkılarak lokman hekimliğin öyküsünün anlatıldığı Şahmaran isimli oyun sahnelendi. Sevginin ne kadar değerli olduğunu anlatan Tuz Kadar Sevgi oyunuyla da ikinci grup seyircilerin karşısına çıkarak büyük takdir topladı. Sahneye çıkan çocuklar, yetişkinleri aratmayan bir performans ortaya koydu. İzleyicilerden tam not alan minik tiyatrocular, uzun süre alkışlanarak emeklerinin karşılığını aldı.

Osmangazi Belediyesi Drama Eğitmeni Pedagog Dramaturg Nurdan Özgür, “Drama kursunda çocuklara kendilerini ifade etme, paylaşma ve birlikte oyun oynayabilme eğitimleri verdik. Bu eğitimler sonunda Şahmaran ve Tuz Kadar Sevgi isimli iki oyun hazırladık. Çocuklarımız, oyunları başarıyla sergiledi. Çocuklarımız oyun oynarken büyüyor ve gelişiyor. Maalesef, günümüzde çocuklara oyun dediğimizde akıllarına bilgisayar oyunları geliyor. Daha sanal bir oyun anlayışı var. Biz drama kursları ile çocuklara eski dönemdeki oyunları öğretiyoruz” dedi.