İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik trafik dedektifleri geliyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri kırsaldaki mahallelerde öğrencilere trafik dersi veriyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri kırsaldaki mahallelerde öğrencilere trafik dersi veriyor.


Hasköy İlkokulu öğrencilerine Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, “trafik dedektifleri” projesi dâhilinde seminer veriyor. Jandarma İlçe Komutanlığı görevlileri çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması için düzenlenen eğitimleri görsel sunumlar eşliğinde veriyor. Genel trafik kurallarının yanı sıra emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanırken dikkat edilecek hususlar ve bisiklet kâideleri anlatıldı. Günde 2,5 saat süren eğitimlerle kırsaldaki ilkokullara ulaşılması hedefleniyor.


Şu ana kadar 112 öğrenciye seminer verilerek “trafik dedektifi kartı” ve bilgilendirme afişleri dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.