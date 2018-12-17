Minik trafik dedektifleri geliyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri kırsaldaki mahallelerde öğrencilere trafik dersi veriyor.

Hasköy İlkokulu öğrencilerine Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, “trafik dedektifleri” projesi dâhilinde seminer veriyor. Jandarma İlçe Komutanlığı görevlileri çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması için düzenlenen eğitimleri görsel sunumlar eşliğinde veriyor. Genel trafik kurallarının yanı sıra emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanırken dikkat edilecek hususlar ve bisiklet kâideleri anlatıldı. Günde 2,5 saat süren eğitimlerle kırsaldaki ilkokullara ulaşılması hedefleniyor.

Şu ana kadar 112 öğrenciye seminer verilerek “trafik dedektifi kartı” ve bilgilendirme afişleri dağıtıldı.