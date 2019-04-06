Minik Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5. katın merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yücel Öç sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay önceki gün saat 18.00 sıraları TOKİ konutlarında meydana geldi. Misafir olarak bulunduğu B5 Blok 5. katın merdiven boşluğundan zemine çakılan 9 yaşındaki Yücel Öç ağır yaralandı. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karacabey TOKİ Erhan Kındır İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yücel Öç, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında sevenlerinin gözyaşları arasında şehir mezarlığına defnedildi.