Minik yüreklerin büyük sevgisi

Bursa'da sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine yönelik düzenli olarak çalışmalar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan besleme faaliyetlerine bu kez anaokulu öğrencileri eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü hayvan sever vatandaşlar, anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Ekipler, anaokulu öğrencileri ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının huzurlu ve korunaklı bir şekilde yaşayıp beslenmeleri için uygun olan bölgelere mamamatikler ve su kapları yerleştirdi. Yerleştirilen bu besleme odakları yine miniklerle beraber dolduruldu. Daha sonra anaokulu öğrencilerine sahipsiz hayvanların dış ortamda, ormanlık alanlar gibi yerlerde barınması, korunması, yine bu gibi bölgelerde beslenmesi, tedavi edilmesi hakkında bilgiler verildi.

Bunların dışında Dağyenice göl kenarları ve Gölyazı gibi uzak bölgelerdeki belirli bölgelere kulübeler ve mamamatikler yerleştirildi.