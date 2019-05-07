Minikler geleceğe ‘Merhaba' dedi

Yaşlarından ve boylarından büyük işler başaran öğrenciler bunu aileleriyle paylaşmanın sevincini yaşadılar. Hazırlamış oldukları birbirinden güzel etkinlikleri, kusursuzca sunmanın haklı gururunu yaşadılar. Tüm grupların katıldığı Türkçe-İngilizce şarkılardan oluşan koro gösterisinin ardından “Bir Yıla Neler Sığdırdık” slayt gösterisi ile yıl içinde ne kadar da çok şeye imza attıklarının göstergesi ve ailelerinin yapılan etkinliklere tanıklık etmesine olanak sağlar nitelikteydi.

Öğrencilerin dans ve halk gösterileri izleyenlerden tam not aldı. Hazırladıkları jimnastik gösterileri ile velilerin büyük beğenisini kazanan anaokulu öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği ritim korosuna aileler alkışlarıyla eşlik etti. Anaokulundan mezun olmanın buruk sevinci, ilkokula başlayacak olmanın heyecanını yaşayan öğrencilere, okul müdürü Müge Düşmez ve anaokulu öğretmenleri, TEMA Vakfı'ndan öğrenciler adına dikilen fidan bağışı sertifikasını verdiler.

Gösteri sonrası öğrencileriyle birlikte sahneyi paylaşan okul müdürü Müge Düşmez, “Minik öğrencilerimizin hazırladığı etkinlikler adeta göz kamaştırdı. Çocuklarımızı bu sahnede kendinden emin duruşları ile görmek gurur verdi. Yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizi ve personelimizi kutluyoruz. Çocuklarımızı bugünlerin de yalnız bırakmayan siz velilerimize de onların adına teşekkür ediyorum” dedi.