Minikler Karacabey Cup1 Turnuvası'nda ter döktü

U-11 yaş grubuna yönelik düzenlenen ve 8 takımın katıldığı Karacabey Belediyespor Cup1 2019 Futbol Turnuvası'nda kupayı Karacabey Belediyepsor'u 2-0 yenen Balıkesirspor kazandı.

Karacabey Mustafa Gerçeker Stadyumunda oynanan turnuvaya Karacabey Belediyespor, Bursaspor, Göztepe Smyrnaspor, Yıldırım Akhisarspor, Arabayatağıspor, Pendikspor ve Bucaspor takımları katıldı. Eleme usulü oynanan maçlar sonunda Bursaspor Pendikspor'u 4-0 yenerek turnuvada 3'ncülüğü elde ederken, Balıkesirspor'da Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Turnuvanın sonunda konuşma yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 2008 doğumlu 11 yaşında olan çocuklarımız İstanbul'dan, İzmir'den, Manisa'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan gelerek bizlere zevkli müsabakalar izlettiler. Alt yapımızda yetenekli futbolcular olduğunu gözlemlemiş olduk. Bunları hep beraber Türk futboluna kazandıracağız. Bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karacabey bundan sora sporla daha fazla anılır bir ilçe olacaktır. Karacabeyli hemşerilerimizin güzel vakit geçirmelerini istiyoruz ” dedi.

Turnuvanın sonunda protokol üyeleri tarafından kupada dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Kupada, turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Karacabey Belediyespor'un kalecisi Efe Halaçlar ve turnuvanın en iyi futbolcusu seçilen Bursaspor'un oyuncusu Ahmet Çobanoğlu'na da plaket verildi.