Minikler masalların sihirli dünyasında eğlendi

Gürsulu minikler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Masal Gezginleri Çocuk Tiyatrosu'yla masalların sihirli dünyasında eğlendi.

Birbirinden güzel masalları çocuklarla buluşturan Masal Gezginleri Çocuk Tiyatrosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Gürsu Belediyesi iş birliğiyle ilçede sahne aldı. Gürsu'nun kültür sanat faaliyetleri bakımından zenginleşmesine özen gösterdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bütün sanat dallarında olduğu gibi tiyatro da çocuklarımızın hayâl dünyalarının renklenmesinde ve gelişmesinde etkili olmakta. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu kültür hizmeti için teşekkür ediyorum” dedi.

Masal Gezginleri, Yüksel Bodur İlköğretim Okulu öğrencilerine, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki seans şeklinde gösteri sundu. Oyuna katılan çocuklar keyifli saatler yaşadı.