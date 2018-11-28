İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minikler polis amcalarıyla buluştu

Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekipleri öğrencilerle buluştu.

Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekipleri öğrencilerle buluştu.


İznik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplum destekli polisler, okullarda trafik dersi işlemeye devam ediyor. İznik'te ana sınıfı, ilk, orta ve lise olmak üzere toplam 590 öğrenciye trafik dersi verildi. Polisler son olarak Boyalıca Mahallesi'nde öğrencilerle buluştu. Derslere önümüzdeki haftalarda da devam edileceği öğrenildi. Derslere öğrencilerin ilgisinin büyük olduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.