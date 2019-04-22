Minikler Spor Şenliği'ni renklendirdi

Uluslararası Spor Şenlikleri'ne katılan okul öncesi eğitim kurumlarının öğrencileri, Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde gönüllerince eğlendi. 4 gün sürecek etkinliğe 52 okuldan 4 bin 700 öğrenci katılıyor.

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyespor ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği 18. Uluslararası Spor Şenlikleri'ne anaokulu öğrencileri de renk kattı. Nilüfer'deki 52 anaokulundan toplam 4 bin 700 öğrencinin buluştuğu “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Şenliği”nde, minik öğrenciler spor yaparken, aynı zamanda eğlendi.

Anaokulu öğrencileri, Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde kurulan şişme oyun parkurunda müzik eşliğinde palyaçolarla birlikte keyifli dakikalar yaşadı.